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Комплекс фотовидеофиксации правонарушений работал на трассе Тюмень - Богандинский

Общество, 18:57 21 ноября 2023

t.me/gus72to

Первый мобильный комплекс фотовидеофиксации правонарушений работал на трассе Тюмень - Боровский — Богандинский 21 ноября. До конца 2023 года в регионе выйдет пять таких автомобилей. Главная их задача — контроль соблюдения правил дорожного движения и снижение аварийности, сообщает ГУС Тюменской области.

"Комплекс работает в автоматическом режиме. Он способен на ходу выявлять нарушителей скоростного режима, непристёгнутый ремень, разговор по мобильному и невключенные фары. Благодаря встроенной инфракрасной подсветке комплекс работает даже в полной темноте. Он распознаёт регистрационный знак авто, автоматически вносит в карточку координаты и время правонарушения", - рассказали специалисты профильного ведомства.

В течение месяца комплекс будет работать в тестовом режиме.

Решение о применении новой техники принято на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения под руководством губернатора Александра Моора в ответ на рост числа ДТП с пострадавшими.

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# ГУС Тюменской области

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