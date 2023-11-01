Тюменские музыканты исполнят предновогоднее мультипликационное попурри

tgf.kto72.ru tgf.kto72.ru

Праздник музыки из любимых мультфильмов в сопровождении Тюменского филармонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Юрия Медяника и дирижёра Мариинского театра Юрия Демидовича пройдет с 22 по 24 декабря.

По информации организаторов, мультсимфония – это концерты для детей, мультипликационное попурри транслируется на большом экране и сопровождается выступлением оркестра. Происходит настоящее погружение в атмосферу сказки, магии и волшебства. Каждый такой концерт ждут с нетерпением и взрослые, и дети. Этот яркий проект Тюменской филармонии собирает полные залы.

"Такие встречи с музыкой позволяют совсем юным слушателям прикоснуться к богатейшей музыкальной культуре, впервые увидеть музыкальные инструменты, запомнить и полюбить их звучание. Такой интересный формат нравится юным гостям, они с удовольствием подпевают знакомые песенки и даже танцуют возле своих кресел", - рассказали в Тюменской филармонии.

Перед концертом за 30 минут до начала в фойе третьего этажа, у большой музыкальной ёлки состоится встреча с Дедом Морозом. А в фойе первого этажа расположена уютная фотозона с камином.

Возрастное ограничение: 0+.