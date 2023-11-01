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Тюменцы могут выиграть билеты на световое шоу-спектакль в акции #вместесмамой

Общество, 17:01 22 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два билета на световое шоу-спектакль "Белые сны" театра "Гелиос" могут выиграть тюменцы, приняв участие в интернет-акции #вместесмамой. Акция проводится в рамках празднования Дня матери. Участникам предлагается разместить под постом фотографии совместной деятельности мамы и детей, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Акция продлится до 30 ноября. Среди всех участников случайным образом выберут двух победителей, которые получат по два билета на шоу-спектакль, которое пройдет на сцене "Пионера" в начале декабря.

С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

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