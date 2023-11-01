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В Тюменской области открывают от трех до пяти новых автобусных маршрутов в квартал

Экономика, 17:03 26 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От трех до пяти автобусных маршрутов в квартал открывают на четырех автовокзалах и 16 автостанциях Тюменской области в квартал. Решения по ним принимают пассажиры и эксперты.

Об этом рассказал директор государственного бюджетного учреждения "Объединение автовокзалов Тюменской области" Артём Антипин.

"Сами жители региона определяют необходимость новых автобусных маршрутов. Они могут написать обращение к нам, в объединение автовокзалов. Инициативу жителей направляем в управление автомобильных дорог, ГУС и в органы местного самоуправления. Эксперты оценивают потребность в новом маршруте, рассматривают его перспективность. Затем принимаем решение по организации", - говорит Антипин.

В объединение входят автовокзалы Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и 16 автостанций муниципалитетов региона. В них работают 279 человек. Они обслуживают 539 маршрутов, в том числе девять международных, 243 пригородных и 287 междугородних.

Среднесуточное отправление пассажиров – более 8 тыс. человек. 1 тыс. 137 отправлений автобусов в сутки фиксируют в объединении. На сегодня в Тюменской области зарегистрировано 335 тыс. рейсов с начала 2023 г.

По словам директора Объединения автовокзалов Тюменской области, тариф на пассажирские перевозки растет на фоне удорожания всех услуг. При этом от общего количества пассажиров 20 % - это льготники.

Пассажиропоток с четырех автовокзалов и 16 автостанций Тюменской области увеличился на 9,5 % за первое полугодие 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самые популярные маршруты – пригородные, в пределах Тюменской агломерации.

Анжела Лебедева

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# автовокзал , пассажиры

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