В Тюмени живет единственная в мире художница, создающая портреты нефтью

| Фото: предоставлено Альфеёй Мухаметовой | Фото: предоставлено Альфеёй Мухаметовой

Более 400 портретов нефтью создала уникальная художница Альфея Мухаметова из Тюмени. Она единственный в мире портретист, использующий для написания полотен нефть. Женщина выросла в Мегионе ХМАО-Югры, поэтому все ее творчество проникнуто северной тематикой.

"Я долго подбиралась к созданию собственной техники работы нефтью, перепортила много чего. Но затем путем проб и ошибок поняла какие-то ключевые моменты, и дело пошло. К примеру, чтобы добиться темного пятна, нужно сделать рисунок, подождать, когда он высохнет, и продолжить работу", - рассказала Альфея Мухаметова в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Интерес к написанию картин такими необычными "красками" пришел в ее жизнь через отца-бурильщика Фахрутдина Курмашева, первооткрывателя самотлорской, шаимской и мегионской нефти. Сама же мастер стала первопроходцем в создании нефтяных картин. На сегодняшний день в ее арсенале несколько проверенных в деле дуэтов: нефть и бумага, нефть и живопись, нефть и акрил, коллажи, соединение с авторской бумагой и другие варианты. Альфея владеет десятью авторскими техниками работы с нефтью и находит время на 20 других видов прикладного искусства. Это керамика, живопись, графика во всех проявлениях, работа с войлоком, медью, создание коллажей, изделий с надглазурной росписью и в технике горячей эмали по меди.

По словам мастера, в работе с маслянистой жидкостью со специфическим запахом есть много нюансов. Первый – нефть не смывается. Следующая особенность – невозможно сделать подготовительный рисунок простым карандашом, потому что он светится и идет не по всем материалам. Важно и то, что не каждая бумага подходит для рисования нефтью.

Поэтому портрет художница пишет без предварительного рисунка, сразу на чистовик. Работает в основном пальцем, растирает, доводит нефть до золотого состояния. Если где-то нужно прорисовать детали, в ход идет тонкая кисточка.

Художница отметила хорошее сочетание нефти с акварелью. Именно в этой технике она иллюстрировала книгу нижневартовского писателя Валерия Михайловского "Три тайны Самотлора".

Посмотреть работы Альфеи Мухаметовой можно будет после Нового года на персональной выставке в Тюменском драматическом театре. Там она представит абстрактную живопись, соединенную с нефтью и эпоксидной смолой.

"Для меня объединение названных материалов – еще одна новинка. Люблю копошиться в своем творчестве. Использую туалетную бумагу, эпоксидную смолу, заливаю тонкие ниточки таким образом, словно это течет нефть, соединяю ее с керамикой. Так как это нигде не прописанные техники, я сама для себя это все изобретаю", - подытожила автор.

Напомним, Альфея Мухаметова провела четыре мастер-класса по рисованию нефтью в День Тюменской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 24 ноября.

Инна Кондрашкина