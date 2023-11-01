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Российские ученые впервые вырастили огурцы в Антарктиде

Общество, 12:45 23 ноября 2023

Арктический и антарктический институт во "ВКонтакте" | Фото: Арктический и антарктический институт во "ВКонтакте"

Первый урожай огурцов собрали на станции Восток в Антарктиде. За 60 дней с момента высадки вырастили 16 кг 500 г плодов, сообщает РИА Новости.

Ранее российские полярники впервые успешно вырастили в Антарктиде арбузы. Они отметили, что вырастить огурцы на станции было значительно проще, так как они менее прихотливые.

По данным ученых, в двух оранжереях на станции Восток на одном квадратном метре площади в год можно вырастить до 100 кг огурцов, 29 кг помидоров, 11 кг сладкого перца и 149 кг листовой капусты с использованием беспочвенной технологии "панопоника".

Добавим, станция Восток – единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде. В июле 1983 года на ней была зафиксирована самая низкая температура воздуха на планете – минус 89,2 градуса по Цельсию.

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# Антарктида , огурцы , ученые

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