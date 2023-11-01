Новый рентгено-хирургический аппарат поступил в тюменскую больницу ФМБА

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Плазменный стерилизатор, рентгено-хирургический аппарат и современная видеоэндоскопическая система поступили в Тюменскую больницу ФМБА. Каждый из приборов позволяет оказывать медицинскую помощь быстрее и доступнее, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Рентгено-хирургический аппарат с большим диаметром С-дуги позволяет получать рентгеновское изображение в режимах непрерывной, импульсной и однокадровой рентгеноскопии. Оборудование оснащено цифровой камерой, блоком цифровой памяти и двумя мониторами. Это обеспечивает максимальную свободу движению хирурга во время хирургических манипуляций.

Плазменный стерилизатор дает возможность проводить безопасную и быструю стерилизацию упакованных инструментов на местах. А видеоэндоскопическая система имеет высокий уровень четкости. С помощью оборудования возможно точно обнаружить пораженные области, значительно улучшает видимость и оценку мельчайших очагов поражения.