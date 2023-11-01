Сливную станцию в районе с. Успенка ввели в опытно-промышленную эксплуатацию

| Фото: ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Сливную станцию в районе с. Успенка ввели в опытно-промышленную эксплуатацию. Эта станция стала первой, построенной по концессионному соглашению "Росводоканал Тюмень", правительства региона и администрации Тюменского района. Проект позволит решить две ключевые задачи — экологическое благополучие в регионе и повышение доступности услуг по вывозу сточных вод для жителей, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканал".

"Если бы район самостоятельно строил такие объекты, то они стоили бы вдвое дороже, и услуга была бы вне ценовой доступности для населения. Сотрудничество с частным партнером позволяет нам не только снизить капитальные затраты бюджета, в перспективе мы получим единые тарифы для жителей города и Тюменского района", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

На новой сливной станции учли опыт уже имеющихся подобных объектов в областном центре. Здесь установлено мощное и надёжное насосное оборудование, сороудерживающий комплекс, эффективная вентиляция с угольными фильтрами.

Новая станция в первую очередь важна жителям Успенского и Переваловского муниципальных образований, где более трех тыс. частных домовладений не имеют доступа к централизованной системе водоотведения. Территории этих муниципальных образований активно застраиваются, а значит, нагрузка на станцию будет расти.

| Фото: ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Пропускная способность сливной станции 2,7 тыс. куб. м в сутки. Она будет работать без выходных и праздников с 8 до 20 часов. Одновременно здесь могут разгружаться шесть ассенизаторских машин.

Добавим, в ближайшие годы в Тюменском районе построят еще семь сливных станций.