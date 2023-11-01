Победители проекта "Школьный агростартап" в Тобольском районе могут получить до 100 тысяч рублей

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

До 100 тысяч рублей получат победители проекта "Школьный агростартап", запущенного в Тобольском районе, для реализации своих бизнес-идей.

Об этом рассказал глава муниципального образования Леонид Митрюшкин.

"Мы дальше развиваем направление сельского агростартапа. В этом году проводим его снова. Это обучающий тур, состоящий из семи разделов. Профессиональные спикеры расскажут о ведении сельского хозяйства, управлении финансами, составлении бизнес-плана", – поделился Леонид Митрюшкин.

Программа предусмотрена для детей, которые учатся в районных школах. Ранее ребята, благодаря участию в проекте, реализовали бизнес-идеи: свиноферму, фазанью ферму.

По словам Леонида Митрюшкина, в районе серьезно вкладываются в подрастающее поколение. В школе в п. Прииртышский развивают направление, связанное с прикладным творчеством. В 2022 году закупили необходимое для оборудования гончарной мастерской. В 2023 году приобретут оборудование для обустройства косторезной мастерской.

Серьезно в Тобольском районе занялись вопросом школьных театров. Леонид Митрюшкин отметил, что юные артисты свой профессионально поставленный спектакль представили на сцене Тобольского драматического театра, а также на одной из площадок Тюмени. Глава напомнил, что детские коллективы получали награды на всероссийских и международных конкурсах.

Работа с молодежью, по словам Леонида Митрюшкина, тесно связана с сохранением села.

"Важно сохранить села, потенциал. Создать комфортную среду для проживания, чтобы дети, выпускники возвращались на свою родину и находили здесь свое место в жизни, реализовывали свои идеи. На сегодняшний день мы готовы предоставлять площадки для любых начинаний", – заключил глава Тобольского района.

Добавим, подростки имеют возможность получать профессиональные навыки, обучаясь в медицинском классе на базе школы в с. Сетово. Такой же планируют открыть в Кутарбитской школе.

Инна Пахомова