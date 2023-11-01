Евгений Марков: Тюменская область дала мне путевку в жизнь

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область — это место, которое дает путевку в жизнь. Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ Евгений Марков, посетивший стенд Тюменской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 24 ноября.

"Люблю Тюменскую область за то, что она дала путевку в жизнь мне, деревенскому парню, который на сегодняшний день является депутатом Государственной думы. Люблю ее за то, что она свела пути с моей единственной любимой женщиной, моей супругой. Люблю Тюменскую область за то, что она дала мне возможность родить и воспитать четверых сыновей, которые будут защитниками этой страны, защитниками Тюменской области", — отметил он.

Напомним, гости международной выставки-форума "Россия" в Москве знакомятся с технологическими, инновационными, культурными достижениями Тюменской области.