Тюменцы могут поддержать землячку на конкурсе "Мисс Офис-2023"

| Фото: missoffice.org | Фото: missoffice.org

Тюменка Александра Копанева претендует на корону "Мисс Офис-2023". Финальное шоу международного конкурса состоится 25 ноября.

Александра Копанева из Тюмени вошла в топ-30 финалисток международного конкурса "Мисс Россия-2023". Итоговое шоу пройдет сегодня, 25 ноября, в Москве. Наша участница выступит под № 14, пишет "Вслух.ру".

Шоу начнется в 18 часов по московскому времени, на официальном сайте будет прямая трансляция. В состав жюри вошли чемпионка мира, фигуристка Евгения Медведева, телеведущий Дмитрий Шепелев, рэпер NATAN, актер Роман Маякин. Жюри будут оценивать не только внешние данные участниц, но и интеллект, эрудицию, сообразительность.

Кроме основной короны "Мисс Офис" будет еще три. Две из них достанутся первой и второй вице-мисс. А третью получит "Мисс зрительских симпатий". Специально для определения этого титула во время шоу запустится голосование на официальном сайте.