  • 25 ноября 202325.11.2023суббота
  • USD88,8133
    EUR96,9187
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменцы могут поддержать землячку на конкурсе "Мисс Офис-2023"

Общество, 09:49 25 ноября 2023

missoffice.org | Фото: missoffice.org

Тюменка Александра Копанева претендует на корону "Мисс Офис-2023". Финальное шоу международного конкурса состоится 25 ноября.

Александра Копанева из Тюмени вошла в топ-30 финалисток международного конкурса "Мисс Россия-2023". Итоговое шоу пройдет сегодня, 25 ноября, в Москве. Наша участница выступит под № 14, пишет "Вслух.ру".

Шоу начнется в 18 часов по московскому времени, на официальном сайте будет прямая трансляция. В состав жюри вошли чемпионка мира, фигуристка Евгения Медведева, телеведущий Дмитрий Шепелев, рэпер NATAN, актер Роман Маякин. Жюри будут оценивать не только внешние данные участниц, но и интеллект, эрудицию, сообразительность.

Кроме основной короны "Мисс Офис" будет еще три. Две из них достанутся первой и второй вице-мисс. А третью получит "Мисс зрительских симпатий". Специально для определения этого титула во время шоу запустится голосование на официальном сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# конкурс красоты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:17 25.11.2023Давид Хачатрян: в Тюменской области есть душевная, внутренняя теплота
13:54 25.11.2023Светлана Касенова: именно Тюменской области принадлежит моя жизнь
13:52 25.11.2023Новый арт-объект презентуют в поселке Тюменского района на официальном открытии елки
13:34 25.11.2023Анатолий Омельчук: счастье может состояться только в Тюменской области