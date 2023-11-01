Книгу о легендах и мифах Заболотья презентовали в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Книгу "Легенды, предания, мифы Заболотья: исследования и тексты" презентовала автор, исследовательница Гульсифа Бакиева в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 25 ноября.

В издание вошли народные сказания, собранные автором в экспедициях по труднодоступным населенным пунктам Тобольского и Нижнетавдинского районов Тюменской области. Это не художественная книга, она представляет из себя исторический документ, сказала Гульсифа Бакиева. Там много этнографического материала, связанного с обычаями, обрядами, ритуалами. Также издание связано с лингвистикой.

В книгу по большей части вошли полевой материал, данные из архивов. Целью был сбор фольклора сибирских татар. "Сибирские татары – отдельный этнос, который проживает на территории нескольких областей: Омской, Томской, Новосибирской, Курганской, частично Свердловской. Их самая большая численность зафиксирована как раз в Тюменской области", — сказала исследовательница.

Историкам нужно внимательно относиться к этим легендам, преданиям, поскольку они содержат в себе исторический материал. В них отражаются определенные периоды истории. Где-то они в гипертрофированном виде, где-то в сказочном. Так, в Заболотье очень "живучие" легенды о маленьких людях. Этих людей здесь называют сыбыры. Есть история и о великанах, она также отражена в книге "Легенды, предания, мифы Заболотья: исследования и тексты". Местные рассказали, что огромные люди в прошлом жили в одной из деревень Заболотья, называли имя их правителя.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Гульсифа Бакиева отмечает, что легенды содержат много топографического материала. Например, по легенде недалеко от села Лайтамак жил Земляника-богатырь, которого родила 53-летняя одинокая женщина, съевшая крупную ягоду в лесу.

"У сибирских татар не было письменности. Они передавали истории из поколения в поколение. Отсюда можно понять, откуда появляются легенды о великанах или наоборот об очень маленьких людях. Каждое новое поколение рассказчиков вносит что-то от себя. Даже в обычной жизни мы сталкиваемся с этим, а здесь проходят века", — сказала Гульсифа Бакиева.

Автор книги говорит, что такой материал представляет научный интерес, поскольку там говорится о разных периодах истории, например, о контактах тюрков и угров на территории Заболотья.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Гульсифа Бакиева – кандидат исторических наук, сотрудник Томского государственного университета. Ведет активную научную работу. Ездит в различные экспедиции, пишет научные статьи, монографии, участвует в научных конференциях. Является специалистом по исламу, общинам сибирских татар, их языку, генеалогии. Живет в Тобольске.

Наука не терпит перерывов, утверждает Гульсифа Бакиева. Следуя этому принципу, она никогда не останавливалась, не сидела в декретных отпусках. В 2002 году отправилась с супругом и восьмимесячным ребенком в экспедицию в Тобольский район. Когда в семье появился второй ребенок, это тоже не остановило исследовательницу.

Историк, этнограф объездила больше ста деревень региона. По словам Гульсифы Бакиевой, жители населенных пунктов доверяют ей, могут приютить семью на время экспедиции. "Мне рассказывают такие вещи, которые откроют не всем. Знание родного языка дает много. Коллеги, изучающие культуру разных народов, стараются знать язык. Люди, к которым я езжу, меня прекрасно понимают", — поделилась автор книги.

Вся информация ценна, потому что ее носители уходят из жизни. Гульсифе Бакиевой посчастливилось пообщаться даже с информантами 1890-х годов, начала XX века. "Когда я приезжаю в деревни, замечаю, что долгожителей осталось мало. Сейчас общаюсь с людьми, которым по 70 лет. Оказалось, что они тоже много знают. Многие из них образованные, имеют высшее образование, но при этом знают духовную, традиционную культуру", — добавила она.

Отметим, на конкурсе "Книга года – 2023" краеведческий труд вошел в лонг-лист в номинации "Лучшая научная книга". Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова