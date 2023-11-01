Юные тюменцы активно пользуются телефоном доверия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юные тюменцы активно пользуются телефоном доверия для получения консультаций психологов

Звонить можно круглосуточно, анонимно, бесплатно.



В Тюмени с каждым годом увеличивается количество звонков на телефон доверия 8-800-2000-122. Наиболее актуальными для детей и подростков остаются вопросы взаимоотношения с родителями, конфликтные отношения, а также отношения со сверстниками. Но обратиться можно с любыми проблемами, когда просто плохо на душе.

"Это доступный вид помощи. Воспользоваться можно круглосуточно, бесплатно и анонимно", - прокомментировала за заседании в гордуме Илона Осипова, заведующая сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Как выяснил "Вслух.ру", на звонки тюменцев отвечают специалисты регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья". Через официальный сайт центр-семья72.рф можно записаться на очную встречу к психологу. На портале есть раздел "Вопрос-ответ" для граждан.





