Население Тюмени к 2026 году может превысить 894 тысячи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прирост населения прогнозируют в Тюмени и Тюменской области в ближайшие годы. Предполагаемая динамика отражена в проекте бюджета, пишет "Вслух.ру".

Так, если в 2022 году в Тюмени проживало 855,6 тыс. человек, к концу 2023 эта цифра увеличится до 864,8 тыс. В 2024 году численность населения может составить 874,4 тыс. человек, в 2025 — 884,6, в 2026 — 894,9 тыс.

Прирост ожидается и в целом по региону. К концу 2023 года численность населения Тюменской области может составить 1 млн 613 тыс., к 2026 году оно вырастет до 1 млн 629,4 тыс. - 1 млн 644,2 тыс. человек.

По данным Тюменьстата, в январе-августе 2023 года в Тюменской области родилось 11 тыс. 668 малышей. Прибыло 32 тыс. 36 человек.