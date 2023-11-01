Новую медицинскую мебель приобрели в больницу Тобольска

| Фото: пресс-служба областной больницы №4 | Фото: пресс-служба областной больницы №4

100 новых прикроватных тумбочек и пять мобильных каталок приобрели в хирургическое отделение областной больницы №4 Тобольска. Новая мебель имеет ряд преимуществ, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Каталки разработаны с учетом легкости использования медицинским персоналом, поднимаются и опускаются за счет гидропривода, с помощью педали. Это особенно полезно в случае необходимости перемещения пациента и проведении различных процедур.

Тумбочки изготовлены из материалов, устойчивых к дезинфекции, что обеспечивает высокие стандарты гигиены и безопасности. Наличие у каждого пациента своей индивидуальной тумбочки позволит им хранить личные вещи под рукой.

Также в отделение закупили фармацевтический холодильник для хранения лекарственных препаратов, каталки для перевозки пищи и 70 комплектов постельного белья.