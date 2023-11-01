Жители Тюмени загадали желания вместе с Дедом Морозом из Великого Устюга

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы загадали заветные желания вместе с Дедом Морозом, который прибыл на своем поезде на железнодорожный вокзал 26 ноября.

Семьи с детьми начали собираться у вокзала за полчаса до прибытия состава. В это время для них проводили развлекательную программу с участием артистов Центра культуры и творчества "Тюмень". В 10 часов горожане услышали гудки и увидели приближение долгожданного поезда. На сцену вышли помощники главного волшебника страны – Снеговик и зайцы. Затем они вместе со зрителями позвали Деда Мороза.

"Здравствуйте, внучата мои милые, малыши и взрослые. Как же я рад вас всех видеть. Спасибо вам за теплую встречу. Приехал я к вам издалека – из самого Великого Устюга, с вотчины своей сказочной, где встречаю ребятишек со всего белого света. Очень часто дети приглашают меня к себе в гости. Уже в третий раз мои добрые друзья железнодорожники снарядили волшебный поезд, чтобы я успел поделиться сказкой в каждом городе", – сказал Дед Мороз.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Снегурочка добавила, что волшебник посетит более 80 городов прежде чем вернется домой.

Директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева поприветствовала главного волшебника страны и рассказала о подготовке города к Новому году.

"Скоро новогоднее чудо будет у нас в городе. Зажжем огни на главной елке на площади 400-летия Тюмени. В самом сердце города будет построена резиденция Деда Мороза, где юные тюменцы еще раз могут прикоснуться к волшебству и загадать самое заветное желание", – поделилась она.

Затем Дед Мороз предложил взрослым и детям загадать заветные желания. Он сказал, что для начала надо придумать мечту, которая подарит радость самому и друзьям.

"Только хорошенько подумайте. Возможно, кому-то из вас нужна вещь полезная или книжка мудрая. А кому-то для счастья надо быть здоровым и радостным. Счастье у каждого разное. Придумали? Тогда закрывайте глазки. Представьте,что уже бьют новогодние куранты. Если ваше желание доброе, идет от чистого сердца, тогда оно непременно сбудется", – сказал волшебник.

Для ребят, которые не успели загадать желание на встрече с Дедом Морозом из Великого Устюга изготовили специальный почтовый ящик. Письма со своими пожеланиями можно будет опустить в него в резиденции на площади 400-летия Тюмени.

На встречу с Дедом Морозом пришло много тюменцев, но были и те, кто специально приехал из других регионов. Жительница Курганской области Анна приехала с мужем и дочерью посмотреть на сказочный поезд впервые.

"Специально приехали сегодня в Тюмень. Решили в этом году посмотреть. Даже успели купить билеты на него. Очень рады. Дочь хочет рассказать стихи Деду Морозу", – добавила она.

Прибытие поезда Деда Мороза порадовало не только детей. Представители старшего поколения снимали действо на смартфоны. "Я провожаю своих гостей в Красноярск. Случайно попали на такой праздник. Встреча очень классная, все отлично, хорошая погода. Спасибо всем, кто это организовал", – поделилась жительница Тюмени Галина.

Передвижная резиденция сказочного волшебника доступна для посещения на тюменском вокзале до 16 часов.

27 ноября в 12 часов состав прибудет в Тобольск. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова