Бойцы СВО поздравили тюменок с Днем матери

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

С Днем матери поздравили жительниц Тюменской области участники специальной военной операции. На передовой бойцы записали видео-открытку, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Родные наши мамы, мамы наших любимых дочурок и сынишек, воины-сибиряки поздравляют вас с Днем матери! Спасибо вам за заботу и нежность! Вы наши берегини! Вы воспитали настоящих мужчин! Мы защитим честь и достоинство нашей Родины! Мы обязательно вернемся с победой!", - отметилибойцы.

Всем мамам бойцы адресовали троекратное "Ура".

Видео: инфоцентр правительства Тюменской области.