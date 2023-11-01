Бойцы СВО поздравили тюменок с Днем матери
Общество, 14:23 26 ноября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)
С Днем матери поздравили жительниц Тюменской области участники специальной военной операции. На передовой бойцы записали видео-открытку, сообщает инфоцентр регионального правительства.
"Родные наши мамы, мамы наших любимых дочурок и сынишек, воины-сибиряки поздравляют вас с Днем матери! Спасибо вам за заботу и нежность! Вы наши берегини! Вы воспитали настоящих мужчин! Мы защитим честь и достоинство нашей Родины! Мы обязательно вернемся с победой!", - отметилибойцы.
Всем мамам бойцы адресовали троекратное "Ура".
Видео: инфоцентр правительства Тюменской области.