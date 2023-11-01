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Магистральный коллектор в центре Тюмени восстанавливают методом спиральной навивки

Общество, 12:14 27 ноября 2023

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Магистральный коллектор в районе ул. Первомайской восстанавливают методом спиральной навивки. Высокотехнологичный способ позволяет санировать сети водоотведения без раскопок и ограничений услуг, сообщает "Росводоканал Тюмень".

"Коллектор расположен под проезжей частью в границах улиц Герцена – Советская, где всегда интенсивное движение автотранспорта. Технология спиральной навивки позволяет нам реконструировать коллектор на шестиметровой глубине под землей, без проведения земляных работ", - рассказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Технология спиральной навивки – это создание новой трубы внутри изношенных коммуникаций. На первом этапе труба промывается, потом внутри старого коллектора из прочной полимерной ленты навивается новый. Для прочности межтрубное пространство заливается специальным раствором. Таким образом будет восстановлено более 800 м трубопровода, диаметром 1 тыс. мм.

"Перед санацией были заменены все колодцы. Чтобы сократить неудобства для жителей и участников дорожного движения на реконструкцию каждого колодца отводилось не более двух дней. За это время специалисты демонтировали существующий колодец, монтировали новый и восстанавливали благоустройство", - рассказал директор по капитальному строительству Александр Волков.

Санацию коллектора планируется завершить до весны.

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# коллектор , Росводоканал Тюмень

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