  • 27 ноября 202327.11.2023понедельник
  • USD88,8133
    EUR96,9187
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Более 250 специалистов поучаствуют в программе-акселераторе "Симбиоз" в Тюмени

Общество, 13:31 27 ноября 2023

пресс-служба ТюмГМУ | Фото: пресс-служба ТюмГМУ

Более 250 студентов, молодых учёных, исследователей, инженеров, врачей, сотрудников медицинских организаций и фармацевтических кампаний поучаствуют в программе-акселераторе "Симбиоз" в Тюменском технопарке 29 ноября. Они приедут в Тюмень из 30 городов России, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета.

С участниками поработают эксперты из Сколково Дмитрий Разбегаев и Леонид Чернигов, а также руководитель Инфраструктурного центра Хелснет НТИ Мария Галямова.

"Принимаю участие в образовательной программе, чтобы раскрыть свой потенциал, получить новые знания и навыки. Надеюсь, проект поможет создать нечто уникальное, что в последующем принесёт реальную пользу практической медицине. В проект заходим командой, направление будет связано с восстановительной и спортивной медициной", - рассказывает студентка шестого курса ТМУ Елизавета Веричева.

Бесплатная программа-акселератор нацелена на генерацию идей проектов и формирование проектных команд на стыке инженерии, биомедицинских и информационных технологий, их кооперацию с индустриальными партнерами для формирования инновационных продуктов в MedTech и BioTech.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Медицина , студенты , ТюмГМУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 27.11.2023Более 250 специалистов поучаствуют в программе-акселераторе "Симбиоз" в Тюмени
13:20 27.11.2023 Стипендиальная программа Россельхозбанка поддержит интеллектуальный потенциал учащихся ГАУ Северного Зауралья
13:09 27.11.2023Ишимский "ЛитStreet" вошел в дюжину лучших библиотечных проектов России
12:58 27.11.2023Тюменские участники СВО получат посылки от родных к Новому году