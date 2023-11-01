Более 250 специалистов поучаствуют в программе-акселераторе "Симбиоз" в Тюмени

| Фото: пресс-служба ТюмГМУ | Фото: пресс-служба ТюмГМУ

Более 250 студентов, молодых учёных, исследователей, инженеров, врачей, сотрудников медицинских организаций и фармацевтических кампаний поучаствуют в программе-акселераторе "Симбиоз" в Тюменском технопарке 29 ноября. Они приедут в Тюмень из 30 городов России, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета.

С участниками поработают эксперты из Сколково Дмитрий Разбегаев и Леонид Чернигов, а также руководитель Инфраструктурного центра Хелснет НТИ Мария Галямова.

"Принимаю участие в образовательной программе, чтобы раскрыть свой потенциал, получить новые знания и навыки. Надеюсь, проект поможет создать нечто уникальное, что в последующем принесёт реальную пользу практической медицине. В проект заходим командой, направление будет связано с восстановительной и спортивной медициной", - рассказывает студентка шестого курса ТМУ Елизавета Веричева.

Бесплатная программа-акселератор нацелена на генерацию идей проектов и формирование проектных команд на стыке инженерии, биомедицинских и информационных технологий, их кооперацию с индустриальными партнерами для формирования инновационных продуктов в MedTech и BioTech.