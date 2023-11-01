Тюменские участники СВО получат посылки от родных к Новому году

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

624 посылки собрали жители Тюменской области в ходе четвертого этапа акции "Тепло родного дома". Тюменские военнослужащие выполняют боевые задачи более чем в 20 подразделениях, уже к Новому году они получат подарки из дома, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Акцию проводит региональное отделение партии "Единая Россия" при поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора. Она дает возможность семьям тюменских военнослужащих централизованно отправить именные посылки в зону СВО.

По словам председателя комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководителя регионального исполкома "Единой России" Ольги Швецовой, старт этой акции был дан 16 декабря 2022 года.

"С первых дней мы поняли, что акция будет востребована — каждый день жители региона приносили посылки для своих родных, участвующих в спецоперации. Всего за четыре этапа акции в пункты приема поступило 4 тысячи 892 посылки", - сообщила она.

Для удобства жителей пункты сбора посылок работали по всему региону - 33 пункта, пять из которых — в Тюмени. Они действовали на базе общественных приемных партии, местных отделений, приемных депутатов, администраций муниципальных образований.

Одним из пунктов сбора посылок стала приемная депутата Тюменской городской думы Антона Терехина.

"Сначала коробки приносят к нам, в приемную, затем они через распределительный пункт будут доставлены каждому адресату. Ребята очень ждут этого привета из дома. Выстроена обратная связь, и мы знаем, что тюменские участники СВО благодарны за проведение такой акции", - рассказал депутат.