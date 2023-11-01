В Тюменской области земельные участки под строительство за год подорожали более чем на треть

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средняя стоимость сотки земли в Тюменской области в ноябре 2023 года составила 194 тыс. рублей, что на 36 % выше, чем год назад. В ноябре 2022 года сотка земли стоила 143 тыс. рублей. В то же время готовые дома в регионе дорожали гораздо медленнее. По данным Циан, средняя цена дома, пригодного для круглогодичного проживания, в ноябре 2023 года составляет 9,1 млн рублей. Это на 6 % больше, чем в ноябре 2022 года (8,6 млн рублей).

Земля, по оценке экспертов Циан, дорожает быстрее готовых домов в 20 из 25 ключевых регионов. Максимальная разница (более 30 п. п. за год) зафиксирована в Красноярском крае и Тюменской области. В Краснодарском крае и Воронежской области, напротив, зафиксирована обратная динамика - дома тут дорожают быстрее участков. В этих регионах спрос на загородные форматы есть и со стороны жителей других регионов, которые ориентируются на возможность заселения в готовый дом, а не на продолжительное строительство собственного.

Опережающий рост цен на участки, по мнению руководителя Циан.Аналитики Алексея Попова, связан с двумя факторами.

"Во-первых, стоимость участка ощутимо дешевле стоимости дома (примерно в пять раз), причем, чем беднее регион, тем разница заметнее, - пояснил он. - Во-вторых, часть покупателей априори настроена на строительство собственными силами или под личным контролем, не доверяя качеству готового изделия. Эффективность такой стратегии вызывает вопросы - особенно в текущих условиях, когда сложно прогнозировать инфляцию на временной горизонт строительных работ".