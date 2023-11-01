В Тюмени открыли кастинг на короткометражный фильм "Проводник в рай"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Короткометражный фильм "Проводник в рай" выпустит федеральная кинокомпания Rec production в Тюмени в 2024 году. Сейчас команда открыла кастинг на две главные роли.

Как сообщил корреспонденту "Тюменской линии" генеральный продюсер кинокомпании Rec Production Иван Паламар, название ленты пока рабочее. Картина покажет зрителям историю мужчины, который не покладая рук трудится в своей мастерской, забывая о семье и отдыхе. В один из дней к нему приходит таинственная девушка в черном, которая рассказывает ему о своей судьбе, заставляя задуматься о смысле его существования и понимании того, что времени не так много, как хотелось бы.

"Сейчас уже есть небольшая группа, которая собралась для реализации задумки. Режиссером-постановщиком и генеральным продюсером в этом проекте выступлю я. Исполнительным продюсером - Яна Чечулина, вторыми режиссерами: Ксения Вахтомина, Елизавета Мезенцева. Оператором-постановщиком стала Анна Кузнецова.

В данном проекте мы набрали ребят, у которых уже есть опыт, а также взяли тех, которые только начинают свой путь в кино", - добавил Иван Паламар.

На кастинг приглашают высоких мужчин, с грубым голосом и бородой от 35 лет. На роль главной героини зовут женщин от 55 лет, желательно с седыми волосами, голос нужен хриплый, важно уметь говорить шепотом, но с хрипотцой. Набор продлится до середины декабря. Регистрация открыта по ссылке.

Кинокомпания планирует провести съемки в январе. После монтажа фильм выпустят для всех зрителей на онлайн-площадках.

Виктория Макарова