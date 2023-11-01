Тюменкам рассказали, как открыть бизнес

| Фото: из Telegram-канала Светланы Ивановой | Фото: из Telegram-канала Светланы Ивановой

Обучающий семинар "Предпринимательство для начинающих: первый шаг" провели для тюменок в рамках федерального проекта "Женское движение Единой России".

Модератором выступила депутат Тюменской городской думы, генеральный директор фитнесс-центра "Фитберри" Наталья Проскурякова. На своем примере она показывает, что женщина может достичь больших результатов в предпринимательстве. Об этом рассказала председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова в своем Telegram-канале.

"Наш семинар поддержали успешные женщины, многие годы работающие в бизнесе, поделились личным опытом, рассказали начинающим об ошибках и о том, как достичь процветания. Уверена, женщины могут все. Важно поверить в свои силы, учиться предпринимательству, найти дело, которому хочется себя посвятить и вырабатывать лидерские качества", - сказала Светлана Иванова.