  • 28 ноября 202328.11.2023вторник
  • USD88,7045
    EUR97,1594
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Аллею деревянного домостроения создадут в выставочном центре Тюмени

Экономика, 12:03 28 ноября 2023

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Аллею деревянного домостроения создадут в выставочном центре "Свой дом" Тюмени. Все образцы выполнят в натуральную величину из классических материалов – оцилиндрованного, профилированного и клееного бруса, сип-панелей.

Как сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области, проект реализуется при поддержке ведомства.

Аллея – это экспозиционные деревянные коттеджи в натуральную величину, доступные для посещения всеми желающими. А главные цели - популяризовать строительство домов из дерева, повысить понимание особенностей производства, монтажа и эксплуатации материалов. В этом посетителям помогут эксперты отрасли.

Первые дома на площадке, которая расположена в Ново-Патрушево, появятся в 2024 году. Понаблюдать за процессом их возведения можно во время экскурсий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# выставка , деревянное домостроение , строительство жилья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:03 28.11.2023Аллею деревянного домостроения создадут в выставочном центре Тюмени
11:30 28.11.2023Объемы перевозок грузов и пассажиров выросли в Тюменской области с начала года
11:08 28.11.2023Более 4,6 млрд рублей потратили в автосервисах и СТО жители Тюменской области
10:24 28.11.2023Проекты четырех компаний из Тюмени и Москвы победили на INNOWEEK'23 