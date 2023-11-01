Аллею деревянного домостроения создадут в выставочном центре Тюмени

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Аллею деревянного домостроения создадут в выставочном центре "Свой дом" Тюмени. Все образцы выполнят в натуральную величину из классических материалов – оцилиндрованного, профилированного и клееного бруса, сип-панелей.

Как сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области, проект реализуется при поддержке ведомства.

Аллея – это экспозиционные деревянные коттеджи в натуральную величину, доступные для посещения всеми желающими. А главные цели - популяризовать строительство домов из дерева, повысить понимание особенностей производства, монтажа и эксплуатации материалов. В этом посетителям помогут эксперты отрасли.

Первые дома на площадке, которая расположена в Ново-Патрушево, появятся в 2024 году. Понаблюдать за процессом их возведения можно во время экскурсий.