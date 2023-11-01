Улица имени Юрия Юшкова появится в Тюмени

| Фото: Руслан Кухарук во ВКонтакте | Фото: Руслан Кухарук во ВКонтакте

В областном центре увековечат память Героя Социалистического Труда Юрия Юшкова. Предложение присвоить его имя одной из улиц поступило от Союза строителей Тюменской области. Вопрос рассмотрели на рабочем совещании. Об этом рассказал в своих социальных сетях глава Тюмени Руслан Кухарук.

Юрий Юшков – инженер-строитель, ветеран Великой Отечественной войны, в мирное время работал на разных должностях, с 1965 по 1976 год был управляющим трестом "Тюменьдорстрой".

"На совещании мы рассмотрели различные варианты наименования улиц в честь нашего земляка. Специалисты городского департамента земельных отношений и градостроительства предлагают увековечить память о Юшкове в новых жилых районах Тюмени. Варианты будут рассматривать ветераны отрасли", - отметил Руслан Кухарук.