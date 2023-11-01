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Улица имени Юрия Юшкова появится в Тюмени

Общество, 12:14 28 ноября 2023

Руслан Кухарук во ВКонтакте | Фото: Руслан Кухарук во ВКонтакте

В областном центре увековечат память Героя Социалистического Труда Юрия Юшкова. Предложение присвоить его имя одной из улиц поступило от Союза строителей Тюменской области. Вопрос рассмотрели на рабочем совещании. Об этом рассказал в своих социальных сетях глава Тюмени Руслан Кухарук.

Юрий Юшков – инженер-строитель, ветеран Великой Отечественной войны, в мирное время работал на разных должностях, с 1965 по 1976 год был управляющим трестом "Тюменьдорстрой".

"На совещании мы рассмотрели различные варианты наименования улиц в честь нашего земляка. Специалисты городского департамента земельных отношений и градостроительства предлагают увековечить память о Юшкове в новых жилых районах Тюмени. Варианты будут рассматривать ветераны отрасли", - отметил Руслан Кухарук.

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# переименование улиц

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