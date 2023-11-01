Роботизированную механотерапию применяют в тюменском "Градостроителе"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 пациенток прошли восстановительный курс после лечения рака молочной железы в тюменском "Градостроителе" с 2019 года. Основа онкореабилитации - мультидисциплинарный подход, сообщает медучреждение.

"Операция, которую часто назначают при онкозаболевании, приводит к нарушению работоспособности женщины и сопровождается лимфедемой. Это патологическое состояние проявляется нарастающим отеком мягких тканей. Отек руки ограничивает ее подвижность", - говорят специалисты.

Комплекс реабилитационных мероприятий для пациенток включает противоотечную физическую терапию, двигательную реабилитацию, физиотерапию, различные виды водолечения.

Все пациентки проходят индивидуальное психологическое тестирование, по результатам которого медицинский психолог выстраивает специальную программу.

Вклад в восстановление женщин после операции вносят и специалисты по эргореабилитации. Они адаптируют пациенток к повседневным условиям жизни.

Руководитель реабилитационной службы "Градостроителя" Наталья Сопко отмечает, что помощь пациентам после лечения рака молочной железы стала доступнее, благодаря расширению и выстраиванию четкой маршрутизации.

В "Градостроитель" направляют не только специалисты Медицинского города, но и участковый врач-терапевт, врач-онколог поликлиники, в которой наблюдается пациентка.

"В комплекс реабилитационных мероприятий, наряду с противоотечной физической терапией и лечебной физкультурой, с 2023 года включена роботизированная механотерапия: активно-пассивная разработка двигательных функций верхних конечностей, велокинез для верхних конечностей, занятия на тренажерах с биологической обратной связью, аппаратный лимфодренажный бесконтактный массаж", - рассказала Сопко.

Включены в программу и методики водолечения: вихревые ванны для верхних конечностей, общие ванны с лечебными экстрактами, подводный вакуумный массаж.