В Тюмени откроют фотовыставку доноров костного мозга
Общество, 13:54 29 ноября 2023
vk.com/volmedic_tyumen
Фотовыставку потенциальных доноров костного мозга откроют в тюменском мультицентре "Моя территория" 29 ноября в 18 часов. Она создана в рамках социального проекта #вРегистре, главная цель которого - повышение информированности жителей о донорстве костного мозга, сообщают волонтеры-медики Тюменскогог медуниверситета.
Также участником встречи выступит Альберт Хамбалеев — человек, которому был пересажен костный мозг. Посетители мероприятия смогут пообщаться с Альбертом, задать ему вопросы, а все заинтересовавшиеся смогут вступить в регистр прямо на месте, отмечают волонтеры.