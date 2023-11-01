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В Тюмени откроют фотовыставку доноров костного мозга

Общество, 13:54 29 ноября 2023

vk.com/volmedic_tyumen

Фотовыставку потенциальных доноров костного мозга откроют в тюменском мультицентре "Моя территория" 29 ноября в 18 часов. Она создана в рамках социального проекта #вРегистре, главная цель которого - повышение информированности жителей о донорстве костного мозга, сообщают волонтеры-медики Тюменскогог медуниверситета.

Также участником встречи выступит Альберт Хамбалеев — человек, которому был пересажен костный мозг. Посетители мероприятия смогут пообщаться с Альбертом, задать ему вопросы, а все заинтересовавшиеся смогут вступить в регистр прямо на месте, отмечают волонтеры.

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# волонтеры-медики , костный мозг , Тюменский медицинский университет

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