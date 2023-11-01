В Тюмени откроют фотовыставку доноров костного мозга

vk.com/volmedic_tyumen vk.com/volmedic_tyumen

Фотовыставку потенциальных доноров костного мозга откроют в тюменском мультицентре "Моя территория" 29 ноября в 18 часов. Она создана в рамках социального проекта #вРегистре, главная цель которого - повышение информированности жителей о донорстве костного мозга, сообщают волонтеры-медики Тюменскогог медуниверситета.

Также участником встречи выступит Альберт Хамбалеев — человек, которому был пересажен костный мозг. Посетители мероприятия смогут пообщаться с Альбертом, задать ему вопросы, а все заинтересовавшиеся смогут вступить в регистр прямо на месте, отмечают волонтеры.