Тюменские студенты-дефектологи провели диагностику детей и консультации для родителей

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Десять тюменских студентов-дефектологов побывали в экспедиции в рамках проекта "Логопедический десант", поддержанного всероссийской межуниверситетской программой "Открываем Россию заново", в Тобольске. Он базировался в средней школе № 7, где будущие специалисты проводили диагностику детей дошкольного и школьного возраста и консультации для родителей.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, в состав были включены ребята третьего и четвертого курсов направления "Специальное (дефектологическое) образование". Подготовку координировали старший преподаватель кафедры возрастной физиологии, специального и инклюзивного образования ИПиП Марина Конакова и ассистент кафедры общей и социальной педагогики Анастасия Стерхова.

"Логопедический десант позволяет получить огромный профессиональный опыт практической работы с детьми, имеющими особенности в развитии, их родителями. В процессе работы формируются исследовательские компетенции и духовно-нравственные ценности, необходимые будущему специалисту этой социономической профессии", – отметила руководитель проекта Марина Конакова.

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Экспедиция в Тобольск получилась насыщенной, интересной, полной эмоций и впечатлений, подарила огромный опыт не только обследования детей, но и коммуникации с их родителями, считают студенты.

"Было безумно интересно на практике, вживую, увидеть то, что мы изучали на протяжении трех лет. Конечно, иногда возникали некоторые сложности, но преподаватели, которые всегда были рядом, помогали нам", – добавили ребята.