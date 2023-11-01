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Конкурс исторических рисунков к 100-летию музея Ершова стартовал в Ишиме

Общество, 09:51 29 ноября 2023

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

Выиграть билеты на спектакли Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова могут победители конкурса рисунков "Страницы истории глазами детей" к вековому юбилею учреждения, сообщают организаторы.

Стать участником конкурса просто: для этого нужно нарисовать любое событие, связанное с историей Ишима или Приишимья и принести работу в Арт-галерею Ишима. Сделать это могут ребята в возрасте от 5 до 14 лет.

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

Работы принимаются до 25 декабря. На рисунке нужно указать свои имя, фамилию, возраст и телефон.

Итоги подведут 30 декабря. Все работы представят на выставке в музее Ершова.

Узнать подробности можно по телефону 8 (34551) 2-38-17.

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

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# Ишимский музейный комплекс Петра Ершова , юбилей

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