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Александр Моор: без участия юристов невозможна работа других отраслей

Губернатор, 08:36 03 декабря 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Без участия юристов невозможна работа других отраслей. Специалисты этой профессии вносят свой вклад в социально-экономическое развитие региона и укрепление его благополучия.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя представителей юридического сообщества с профессиональным праздником.

"Благодарю вас за компетентность и верность выбранному делу. Вы выбрали путь служения закону, занимаетесь деятельностью по укреплению правовых основ государства. Это важный и необходимый обществу и государству труд", - отметил глава региона.

Он напомнил, что 2023 год стал юбилейным для нотариальной палаты Тюменской области. Она занимает особое место в механизме обеспечения реализации и защиты прав и законных интересов граждан, особенно социально-экономического характера.

"Желаю вам и в дальнейшем уверенно и профессионально выполнять все возложенные задачи, повышать уровень юридической грамотности земляков и твердо стоять на страже соблюдения закона", - сказал глава региона.

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# Александр Моор , День юриста , поздравление

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