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Для тюменцев с ограниченными возможностями здоровья проведут "БезГраничный фест"

Общество, 09:29 01 декабря 2023

www.orci72.ru/ | Фото: www.orci72.ru/

Праздник "БезГраничный фест" для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Штабе общественной поддержки "Единой России" 3 декабря. Тюменцев приглашают в 13 часов, сообщает "Молодая гвардия".

Для гостей подготовили интенсив по трудоустройству, квартирник "Безграничные таланты", где каждый желающий сможет спеть песню, зачитать свой стенд-ап или продемонстрировать любой другой номер. В 16 часов состоится инклюзивный вечер знакомств "Воспитание чувств" и просмотр фильма тифлокомментарованием.

Для участия необходима регистрация по ссылке. Заявки на квартирник принимают здесь.

Возрастное ограничение: 12+.

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# Молодая гвардия , ОВЗ

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