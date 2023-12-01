Для тюменцев с ограниченными возможностями здоровья проведут "БезГраничный фест"

| Фото: www.orci72.ru/ | Фото: www.orci72.ru/

Праздник "БезГраничный фест" для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Штабе общественной поддержки "Единой России" 3 декабря. Тюменцев приглашают в 13 часов, сообщает "Молодая гвардия".

Для гостей подготовили интенсив по трудоустройству, квартирник "Безграничные таланты", где каждый желающий сможет спеть песню, зачитать свой стенд-ап или продемонстрировать любой другой номер. В 16 часов состоится инклюзивный вечер знакомств "Воспитание чувств" и просмотр фильма тифлокомментарованием.

Для участия необходима регистрация по ссылке. Заявки на квартирник принимают здесь.

Возрастное ограничение: 12+.