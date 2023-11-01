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В новом доме жилого комплекса на Харьковской в Тюмени 636 квартир

Экономика, 17:34 28 ноября 2023

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Дом на 636 квартир построили в новом жилом комплексе Тюмени. ЖК располагается между улицами Харьковской и 50 лет Октября. Помимо многоэтажных домов здесь обустроят и объекты инфраструктуры.

"Территория между улицами Харьковской и 50 лет Октября активно преображается. Проект комплексной застройки предполагает обустройство пешеходного бульвара с 17 функциональными зонами, в том числе озером и фонтаном", - рассказал инспектор управления Госстройнадзора по Тюменской области Владимир Елишев.

Главного управления строительства Тюменской области, застройщику "Стройтранс №1" выдано заключение о том, что здание соответствует проекту. Общая жилая площадь здания 33 тыс. 880 кв м. К дому пристроен крытый паркинг, въезд в который осуществляется путем считывания номеров. Двор закрыт от посторонних, в нем есть детские площадки и зоны отдыха.

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# строительство жилья

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