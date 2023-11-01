Книга почёта Тюменского областного совета ветеранов войны и труда пополнилась новыми именами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Книга почёта Тюменского областного совета ветеранов войны и труда пополнилась именами еще девяти заслуженных людей. Рекомендации районных и городских организаций были рассмотрены на заседании президиума общественной организации.

Сегодняшнее мероприятие, по словам председателя Тюменского областного совета ветеранов Степана Киричука, традиционно проходят в конце года.

"Мы рассматриваем кандидатуры людей на поощрение, - пояснил он. – В этом году районные и городские организации ветеранов предложили девять кандидатур".

В Книгу почёта внесены: член президиума Нижнетавдинского районного совета ветеранов Людмила Чикирева, почётный председатель Тюменского городского Совета ветеранов Герман Смирнов, председатель первичной ветеранской организации Банниковского сельского поселения Абатского районного совета ветеранов Екатерина Санникова, председатель Ишимского районного совета ветеранов Евгений Зимин, председатель первичной ветеранской организации ЗАО "Центр" Сладковского районного совета ветеранов Надежда Петрова, заместитель председателя Тобольского районного совета ветеранов Татьяна Нагибина, председатель комиссии по патриотическому воспитанию Ярковского районного совета ветеранов Вера Романова, члена президиума Исетского районного совета ветеранов Нина Терентьева, председатель первичной ветеранской организации Больше-Красноярского сельского поселения Омутинского районного совета ветеранов Елена Боброва.

Степан Киричук проинформировал президиум о заседании пленума Центрального совета Всероссийской организации ветеранов "О взаимодействии ветеранских организаций с органами власти, соцобеспечения, здравоохранения по вопросам медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения граждан старшего поколения".

Итоги работы ветеранских организаций Тюменской области в 2023 году будут подведены на общем собрании в марте 2024 года.

Год был знаменательным, по словам Киричука, тем, что все районные и городские организации ветеранов отметили свое 35-летие.

"Везде прошли торжественные мероприятия, - сообщил он. – Замечательно, что в этом году мы научились работать системно с органами власти и партийными структурами, прежде всего с "Единой Россией" по гуманитарной помощи. Мы установили тесные контакты с фондом поддержки участников СВО. Провели большое мероприятие с ветеранскими организациями Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов под очень хорошим лозунгом "Время быть вместе".

Борис Олейник