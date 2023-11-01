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Совместные научные проекты намерены развивать Тюменский медуниверситет и РАН

Общество, 17:45 28 ноября 2023

www.tyumsmu.ru

Работать над совместными научными проектами планируют специалисты Тюменского медицинского университета и Российской академии наук. В рамках сотрудничества ученые проводят встречи со студентами старших курсов.

Так, две лекции для студентов старших курсов и преподавателей вуза провел д.м.н., профессор, академик РАН Валерий Черешнев, сообщает пресс-служба ТМУ. На встрече, посвященной 300-летию РАН, слушатели погрузились в историю становления Российской академии наук. Темой другой лекции стала экспансия вирусов и транслокация микроорганизмов.

В Тюменском медуниверситете профессор также посетил Университетский НИИ медицинских биотехнологий и биомедицины и обсудил перспективы научного сотрудничества со специалистами вуза.

"Большое внимание сейчас уделяется междисциплинарным проектам, когда совместно работают медики, биологи, физики и химики. Тюменский университет ведет интересные, перспективные исследования. Возможности для взаимодействия широкие, ищем конкретные точки соприкосновения. Это могут быть совместные гранты РНФ, региональные программы", - подчеркнул Валерий Черешнев.

Напомним, специалисты Университетского НИИ медицинских биотехнологий и биомедицины ведут исследования в области микробиологии, хронобиологии, хрономедицины, генетики, симбиологии, фундаментальной медицины, биотехнологии, иммунологии, органической химии. Они работают над созданием новых биосовместимых имплантатов, разрабатывают средства для профилактики рецидивов воспалительных заболеваний у женщин, реализуют мегапроект "Свет Арктики".

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# научная деятельность , Тюменский медицинский университет , ученые

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