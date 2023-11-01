На последнем показе киноклуба в этом году тюменцам представят фильм Альфреда Хичкока

| Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Показ и обсуждение фильма Альфреда Хичкока "Ребекка" состоится в большом зале "Конторы пароходства" 2 декабря. Это будет последний кинопоказ клуба в этом году, сообщают организаторы.

Жители увидят психологический триллер, награжеднный двумя "Оскарами". По сюжету молодая девушка сталкивается с отголосками умершей супруги своего нового мужа. Обсуждение проведет руководитель PR-отдела "Конторы" Юля Киселёва.

Фильм начнется в 22 часа, поэтому необходима регистрация и паспорт на входе. Показ проходит в рамках ночных мероприятий "Видели ночь".

Возрастное ограничение: 18+.