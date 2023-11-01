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"Красная Армия" стала победителем национальной премии "Радиомания-2023"

Общество, 18:18 28 ноября 2023

Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия"

Тюменская радиостанция "Красная Армия" стала победителем ежегодной национальной премии в области радиовещания "Радиомания-2023". Эксперты Российской Академии радио высоко оценили представленные кейсы "Красной Армии". Проект радиостанции "Парад красных машин" получил главную награду в номинации "Продвижение", сообщает пресс-служба Медиахолдинга "Радио Западной Сибири".

"Резонанс от этих событий захлестнул все информационное поле не только тюменских, но и федеральных СМИ. Парад красных машин был номинирован на премию "Радиомания" уже во второй раз. В 2022 году он вошел в шорт-лист лучших кейсов страны, как и проект "Красной Армии" "Музыкальный тест-драйв". В 2023 году получить награду еще более ценно, ведь соперники оказались сильнее, а представленных работ стало больше: всего 287, из них 203 региональных", - сказал генеральный директор медиахолдинга "Радио Западной Сибири" Игорь Политов.

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Глава Тюмени Руслан Кухарук поздравил "Красную Армию" с победой в своем Телеграм-канале. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении Парада красных машин. "Подобные проекты, которые сопровождаются эфирами, мастер-классами, душевными рассказами о нашем городе, способны зарядить хорошим настроением и вдохновить молодежь на реализацию новых креативных идей. Так держать! Команда Красной Армии, вы молодцы", - отметил глава города.

Парад красных машин — всенародно любимый проект и яркое имиджевое событие региона. Он стал по-настоящему одним из самых масштабных и зрелищных флешмобов страны и визитной карточкой Дня рождения Тюмени. В 2023 году уже в юбилейный пятый раз Красная Армия собрала самые яркие автомобили города в одном месте, чтобы единой колонной проехать вдоль главных праздничных площадок.

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