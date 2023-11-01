Проект SAMSON магистранта ТИУ занял третье место всероссийского рейтинга стартапов

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Проект SAMSON — образовательная экосистема сквозного цикла проектирования для обучающихся 5-11 классов, студентов и профессионалов - занял третье место по итогам Всероссийского рейтинга стартапов.

Стартапы студентов Тюменского индустриального университета вошли в топ-50 исследования лучших бизнес-идей. На 16 строчке — мобильная типография SAMSON. Она позволяет самостоятельно распечатать и сшить документ. Робота SAMSON разработала и создала команда из шести молодых тюменских предпринимателей ООО "Самсон". Он способен и печатать, и сшивать дипломные и курсовые работы за считанные минуты и в разы дешевле, чем в типографии.

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Фаундер обоих стартапов — магистрант института промышленных технологий и инжиниринга, педагог Школы инженерного резерва ТИУ Виктор Самсонов.

21 место занял проект InD3d студентов института сервиса и отраслевого управления Дениса Васильева и Ивана Анисимова. Стартап направлен на производство скоростных 3D-принтеров. Модель Ind3d printing tech работает в два раза быстрее конкурентных, сохраняя качество печати. Уже имеет первые продажи.

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Всего в топе университетских стартапов 1000 позиций, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.