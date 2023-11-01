Музыкальную драму о проблемах подростков представили в Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Пресс-показ музыкальной драмы "Церковь Пресвятого Макчикена" по одноименной пьесе московского драматурга Марии Малухиной прошел на малой сцене Тюменского драмтеатра 28 ноября. Концепция постановки – шестеро подростков, выпускников школы, пытаются построить церковь для себя, ищут то, во что хотят верить. Но в итоге они обретают веру, когда у церкви появляется жертва.

Режиссер Иван Чигасов из Москвы рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что во время встречи с директором Тюменского драмтеатра Сергеем Осинцевым предложил несколько материалов для постановки на тюменской сцене. Наибольший интерес вызвала пьеса "Церковь Пресвятого Макчикена". Проблемы подростков из 2018 года актуальны во все времена, считает Иван.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Меняются контекст, обстоятельства, среда, но какие-то вещи все равно оседают и всплывают в разные времена. И те проблемы, которые здесь указаны, они написаны драматургом, который чуть старше меня, но близки были и для меня и для актеров спектакля, они все младше меня. И зрители тоже отмечают, что проблемы, обозначенные в постановке, важны. Мы все проходили через них, что в советскую эпоху, что в современной России. Так или иначе, люди хотят внимания к себе, хотят открываться, слышать других, и чтобы кто-то помог им разрешить проблему", - уверен 26-летний режиссер, для которого Тюменский драмтеатр стал третьим, где он поставил спектакль.

Драматург Мария Малухина из Москвы пишет пьесы шесть лет. "Церковь Пресвятого Макчикена" была написана ею в 2018 году, на следующий год стала лауреатом конкурса современной драматургии "Ремарка" в номинации для детей и подростков. Спектакль в Тюмени – третья постановка пьесы Марии за 2023 год.

"Поводом для ее написания стала смерть близкого человека – крестной, и это повиляло на финал пьесы. И у Жени есть прототип – в школьные годы у меня была далеко знакомая девочка, мы вместе ходили в музыкальную школу, и вот в какой-то момент ее сбила машина. Это был шок. Гибель ровесника тяжело дается в этом возрасте", - считает Мария.

В спектакле много музыки, в том числе вокального исполнения. Произведения, которые звучат со сцены, чаще всего упоминаются в тексте пьесы или связаны со временем, отмечает режиссер.

"Так, возникала композиция группы The Doors, один из персонажей упоминает Джима Морриса. Есть песня "Девочка" рок-группы "Мумий Тролль" - она идет красной нитью по всему спектаклю. В 2014 году была премьера фильма "Одержимость" и на протяжении всего фильма играла композиция "Караван". Она есть у нас. Мне понадобилось внести песню, которая сейчас на слуху. Благодаря сериалу "Мисс Уэнздэй", это песня Леди Гаги Bloody Mary". Также звучит "Hallelujah" Леонарда Коэна", - уточнил Иван Чигасов.

Постановка длится 1 час 20 минут, но за это время герои успевают рассказать о себе, поделиться проблемами взаимоотношений с родителями, которые или недолюбливают, или напротив сильно опекают. Первая влюбленность, ревность – это тоже есть. Но если встречи ребят после школы в так называемой церкви с фастфудом в названии носят больше игривой характер, то после того, как они узнают о гибели отличницы Жени, послушной дочери, тайно влюбленной в одноклассника Сашу, детство остается позади, наступает моментальное взросление.

"Мне понравился спектакль, прекрасно все. Как автор я безумно довольна. Приятно сидеть и смотреть с удовольствием и в каком-то расслабленном состоянии, а не думая, что здесь не так, тут не то. Все было так", - отметила драматург Мария Малухина.

Художник-постановщик Юлия Павленко из Санкт-Петербурга работает в одной команде с Иваном не первый год, отвечает за визуал, костюмы артистов, декорации, пожелала только одного: "Хочу от этой постановки – чтобы юный зритель на нее ходил. Если будет ходить, значит все – мы достигли самого высокого уровня. Хочется, чтобы подростки на спектакль приходили и получали удовольствие".

О будущем музыкальной драмы режиссер говорит, приводя ряд ее преимуществ: простые и транспортабельные декорации, всего шесть артистов, небольшая длительность, при этом спектакль насыщенный. "И все это дает возможность спектаклю жить, гастролировать, участвовать в фестивалях. Я надеюсь на его долгую жизнь и успешное будущее", - сказал Иван.

Всего два месяца команда спектакля работала в Тюменском драмтеатре. По их словам, это лучший театр по качеству работы, оснащения, подбору труппы, вниманию к деталям, созданию декораций, комфортных условий для работы.

Зрители по итогам пресс-показа выразили признательность и благодарность команде, с которой охотно пообщались, задавали вопросы. И пришли к выводу, что на это спектакль нужно ходить и детям, и взрослым.

Премьера музыкальной драмы "Церковь Пресвятого Макчикена" пройдет 29 и 30 ноября. Затем спектакль можно увидеть 5,8,17 декабря и 23 января.

Анжела Лебедева