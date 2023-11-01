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Тоболяк купил лотерейный билет в отделении Почты России и выиграл миллион

Общество, 12:59 29 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ноябрьский 61 тираж флагманской лотереи "Мечталлион" бренда "Национальная лотерея" принес жителю Тобольска выигрыш в один миллион рублей. Билет обошёлся тоболяку в 100 рублей, сообщает пресс-служба Почты России.

Отметим, с начала 2023 года в Тюменской области лотерейными миллионерами стали уже семь клиентов Почты России. Сумма выигрыша каждого составила один миллион рублей.

Билеты тиражных и бестиражных лотерей продаются во всех почтовых отделениях региона. Проверить на выигрыш билет бестиражной лотереи можно сразу после его покупки. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят ежедневно и еженедельно. Выигрыш, сумма которого менее 15 тыс. руб., можно получить в отделениях Почты России.

Трансляции розыгрышей тиражей флагманской лотереи "Мечталлион" можно увидеть каждое воскресенье на Первом канале.

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# выигрыш , Почта России

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