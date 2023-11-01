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Парк с веревочным городком и хоккейным кортом обустроили в районе ДОКа Тюмени

Экономика, 14:38 29 ноября 2023

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Парк с веревочным городком и хоккейным кортом обустроили в районе ДОКа Тюмени. Новая общественная территория площадью 2,5 га находится на берегу Туры. "Бережно парк" имеет четыре функциональные зоны, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В одной из них все приспособили для занятий спортом. Здесь размещены площадки для баскетбола, волейбола и хоккея, скейт-парк, турники для воркаута, тренажеры и веревочный городок.

Центральную часть украсили стелой. Рядом находятся площадки для отдыха, а в направлении моста Влюбленных - большой детский городок из экологичных материалов.

Есть и площадка для выгула собак. В ней предусмотрели оборудование для дрессировки питомцев. В парке посадили более 200 шаровидных ив и остролистных кленов.

В ведомстве отметили, что общественную территорию обустроил застройщик "Меридиан".

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# благоустройство , парки

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