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В Тобольске построят четырёхзвёздочный отель на 100 номеров

Общество, 13:43 29 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инвестиционный проект по запуску еще одного отеля формата четыре звезды в Тобольске находится в стадии разработки. Для отдыхающих планируют ввести более 100 номеров.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель Агентства туризма и продвижения региона Дмитрий Пухов.

"Я думаю, это перспектива нескольких лет. Стоит отметить, что у Тобольска есть мастер-план туристического каркаса города. В нем определены векторы развития инфраструктуры. Уже сейчас там есть набор инвестиционных лотов, которые позволят до 2030 года запустить ряд объектов. Это могут быть гостиницы, объекты показа и гастрономической тематики", – поделился Дмитрий Пухов.

Он уверен, что Тобольск в ближайшие пять лет многократно увеличит туристический поток и будет иметь всю необходимую инфраструктуру.

"Город из года в год все активнее развивается. Благодаря наличию аэропорта при участии компании "СИБУР" он становится доступнее для жителей страны. Уверен, что интерес к городу будет и дальше расти. Если говорить об инфраструктуре, то в 2023 году запустили первый четырехзвездочный отель "Миррос", в котором предоставляются более 40 номеров высокого уровня сервиса. Рядом с Тобольском хорошую работу провело руководство курорта "Алемасова". Запущены гостиничный блок на 23 номера и ресторан "Межа", – добавил Дмитрий Пухов.

Инна Пахомова

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# агентство туризма и продвижения Тюменской области , Тобольск , туризм

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