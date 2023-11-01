Техзадание по проектированию цифровизации кампуса разрабатывают в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Техническое задание по проектированию цифровизации кампуса разрабатывают на проектно-аналитической сессии "Цифровизация кампусов мирового уровня", которая проходит в Тюменском технопарке 29 ноября. Участие в событии принимают рабочие группы из вузов Тюмени, а также предприниматели. Модератором выступили IT- эксперты из университета "Иннополис".

Участников поделили на три группы, в каждой из них свое направление: "Стратегия цифровизации кампусов", "Цифровизация учебного процесса и научной деятельности" и "Цифровизация комплексного управления и безопасности". К примеру, в первом треке команда придумывает структуру портала и личного кабинета студента, профессорско-преподавательского состава и других сотрудников вузов. В частности, как должен быть построен документооборот, образовательная среда, сквозная аналитика и прочее. Кроме этого, участники обсуждают и цифровую зрелость текущего состояния университетов.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, событию предшествовала большая подготовительная работа — анализ существующих IT-систем и решений, которые есть в университетах региона. Этими данными с коллегами и поделятся представители вузов.

"Системы должны отвечать за эксплуатацию всего комплекса зданий, которые будут реализованы. А зданий различного содержания у нас проектируется много. Поэтому на стратегической сессии я дал вводные, чтобы максимально критично смотрели друг на друга, задавали правильные и неудобные вопросы, чтобы в результате появилось комплексное решение и лучшее техническое решение на реализацию нашего проекта. Все идеи мы детально рассмотрим. И как результат ждем от коллег протокол, который сформирует почти финальную версию технического задания по проектированию цифровизации кампуса мирового уровня в Тюмени", — добавил Станислав Логинов.

Стартсессия продлится до 17 часов, где и подведут все итоги. Кроме этого, на событии выступили представители вузов из Уфы и Казани, которые поделились своими концепциями по созданию кампусов. Также в конце дня на эту тему ожидается доклад декана международного университета Симбиоз из Индии.

Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого в России.

Виктория Макарова