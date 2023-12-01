В Тюмени подведут итоги добровольной подготовки к военной службе

| Фото: Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» | Фото: Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

Ежегодное событие, на котором подведут итоги 2023 года в сфере добровольной подготовки к военной службе Тюменской области, пройдет на базе детского лагеря "Алые паруса" с 4 по 5 декабря. В этом году программа слета разделилась на три слота: для курсантов и юнармейцев, для кандидатов на получение нагрудного знака и для руководителей СГ ДПВС, наставников юнармейских классов, сообщает пресс-служба центра "Аванпост".

Курсанты, юнармейцы и их руководители посетят серию мастер-классов от педагогов и методистов регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" и инструкторов ЦРВСП "ВОИН".

Кандидаты на получение нагрудного знака в первый день сдадут теоретические и практические нормативы. Нагрудный знак "Отличник подготовки к военной службе Тюменской области" могут получить не все, необходимо сдать все нормативы на оценку выше, чем "удовлетворительно". Всего к награждению по итогу летних профильных смен представлены 56 курсантов из 15 муниципалитетов области.

Второй день для всех ребят начнется с военно-тактической игры, а руководители продолжат получать полезные знания и навыки на мастер-классах. После чего состоится акция "Свеча", где пройдет церемония возложения цветов и гирлянд в рамках Дня воинской славы России "День начала контрнаступления советских войск под Москвой".

Завершением программы станет концерт "Летопись Слета юных ратников". На нём вручат благодарственные письма, награды и переходящие кубки соревнований. Также наградят преподавателей и специалистов военно- патриотических объединений, которые внесли вклад в развитие военно- патриотического движения в Тюменской области.