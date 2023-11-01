О потенциале и возможностях Урала рассказал Владимир Якушев студентам-педагогам

| Фото: пресс-служба Российского общества "Знание" | Фото: пресс-служба Российского общества "Знание"

О потенциале Урала, роли молодежи в развитии страны и международном сотрудничестве рассказал полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на лекции в студии общества "Знание" в Екатеринбурге. Мероприятие для студентов-педагогов организовали в рамках акции "Достижения России" от Российского общества "Знание", оно стало частью образовательной программы Международной выставки-форума "Россия", сообщают организаторы.

Владимир Якушев обратил особое внимание на комплексные аспекты формирования внешних и внутренних вызовов для нашей страны. Лекция состояла из нескольких блоков: распад Советского Союза как геополитическая катастрофа, причины и последствия международных противоречий для современной России, достижения нашей Родины, роль Уральского федерального округа в экономике страны, а также возможности для самореализации молодежи.

"Именно вам в дальнейшем двигать нашу страну вперед, именно вам потом брать то наследие, которое вы получите. И от того, как вы этим наследием распорядитесь, уже будет зависеть жизнь ваших детей и ваших внуков" - обратился Владимир Якушев к молодежи.

Слушатели узнали об укреплении государственности Российской Федерации в начале XXI века, когда президент страны сделал важнейшие шаги в преобразовании законодательной базы. В блоке о достижениях России Владимир Якушев отметил ряд ключевых достижений нашей страны в различных сферах: рекордно низкий уровень безработицы, ввод в действие новых нефтегазовых месторождений, ведущие позиции в атомной энергетике, строительство метро и скоростных дорог, лидерство на зерновом рынке, противостояние беспрецедентному санкционному давлению. Участники мероприятия также подробнее узнали про достижения Уральского федерального округа, который всегда был локомотивом индустриально-промышленного развития.

Владимир Якушев особо отметил уникальные экономические, социальные и образовательные условия для развития молодежи в Уральском федеральном округе. В конце выступления Владимир Якушев подчеркнул, что считает главным в жизни - возможность любить и ценить свою Родину.

Лекция доступна для просмотра по ссылке.