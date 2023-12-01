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37 художников представят свои работы на тюменском маркете современного искусства "Артчоус

Общество, 09:51 01 декабря 2023

мультицентр "Контора пароходства" (архив) | Фото: мультицентр "Контора пароходства" (архив)

37 художников представят свои работы на тюменском маркете современного искусства "Артчоус", который состоится в мультицентре "Контора пароходства" 9 и 10 декабря. Продажа картин начнется с 12 до 20 часов, сообщают организаторы.

В первый день тюменцев с 12 часов 30 минут ждут также на мастер-классы по росписи на фанерных овалах, изготовлению бумаги для открыток, созданию персонажа и коллажа. С 15 часов 30 минут стартуют лекции об искусстве в эпоху постчеловечества. 10 декабря в это же время начнутся мастер-классы, а после встречи по сибирскому и современному искусству.

Регистрация и полная программа представлена на сайте.

Возрастное ограничение: 18+.

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# искусство , лекции , мастер-класс

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