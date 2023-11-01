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Огнеборцы Тюменской области проводят тренировки в "Гроте"

Общество, 18:20 30 ноября 2023

t.me/MCHSTYUMEN72

Огнеборцы Тюменской области проводят тренировки в учебно-тренировочном мобильном комплексе "Грот". Он имитирует обстановку при пожаре или другой чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Комплекс состоит из трех отсеков. Первый - теплокамера, предназначенная для получения физических нагрузок тренируемыми при повышенных температурных режимах. Здесь установлены тренажеры: беговая дорожка, "бесконечная лестница", второй отсек - дымокамера, или тренажер ориентации. Это лабиринт, заполненный густым театральным дымом, в котором создают световые и звуковые эффекты.

Тренажер спроектирован в трех уровнях, что позволяет ползать, ходить и лазать.

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"Он помогает получить навыки работы в замкнутых пространствах, выработать психологическую и физическую готовность к действиям в экстремальных ситуациях. Лабиринт оборудован системой видеонаблюдения, с помощью которой за действиями спасателей следят руководители и инструкторы", - рассказали в ведомстве.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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