Маршрут по большой Тюменской области для детей и подростков планируют развивать дальше

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Маршрут по большой Тюменской области планируют развивать дальше. В первую очередь этот турпродукт будет рассчитан для подрастающего поколения.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Агентства туризма и продвижения региона Дмитрий Пухов, маршрут разрабатывается вместе с Ямалом. Отметим, в марте 2023 года на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT между Тюменской областью и Ямалом были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере туризма.

"Есть пул регионов, с которыми мы прорабатываем возможные форматы межрегиональных продуктов. С Ямалом у нас очень продуктивное сотрудничество. Сейчас в работе — несколько направлений. Одно из них связано с партнерством по проекту "Город открытий". Второй блок касается детского туризма. Летом по инициативе нашего губернатора Александра Викторовича Моора дети из большой Тюменской области съездили друг к другу в гости. У нас уже есть наработки по такому большому маршруту. Наша задача этот продукт продолжать развивать, наполнять его новыми объектами. В содружестве с туроператорами рассматривать маршрут как межрегиональный продукт, который может стать, как минимум, региональным, как максимум, национальным", — поделился Дмитрий Пухов.

Кроме того, с Ямалом в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области видят большой потенциал в развитии взаимного промышленного туризма. С участием округа трек "Энергетика" проекта "Город открытий. Тюмень" можно сделать эффективным. У Ямала есть огромное количество предприятий добывающей отрасли. Дмитрий Пухов добавил, что с округом есть прямое авиасообщение, которое позволит организовывать такие туры.

"Мы продолжаем быть в диалоге с ямальскими коллегами. Надеемся, с 2024 году какие-то активности у нас возникнут", — сказал Дмитрий Пухов.

Напомним, также в 2023 году Тюменская область заключила соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Омской и Челябинской областями.

"Соглашения нужны как некая база для реализации работы, любого формата взаимодействия между туристическими отраслями. Обычно механика такова: после подписания соглашения проводим серию рабочих встреч. Любое соглашение начинает действовать с того, что мы проводим взаимные презентации туристического потенциала, синхронизируем между собой наших туроператоров. Это делается для того, чтобы в продаже представителей от разных регионов возникали туристические продукты Тюменской области и наоборот, чтобы у нас появлялась информация о маршрутах партнеров. Это такой обмен туристическим потоком", — пояснил Пухов.

Следующим шагом в работе в рамках заключенных соглашений обычно является введение взаимных информационных туров. Представители туриндустрии других субъектов Российской Федерации, либо туроператоры Тюменской области ездят на оценку туристических продуктов к партнерам. Участниками ознакомительных информационных туров по Тюменской области в 2023 году стали представители крупных российских туроператорских компаний Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Перми, Самары и других регионов России и иностранные туристические делегации из Индии и Армении. Инфотуры в регион организуют периодически в течение года.

Инна Пахомова