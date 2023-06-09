Тюменская и Челябинская области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с директором Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Максимом Мельниковым подписал руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов. Событие состоялось на турфоруме "Путешествуй!" на ВДНХ 9 июня.

"Мы переходим к реализации положений соглашения о создании макротерритории "Большой Урал". Оно было подписано год назад. Работаем над совместным механизмом продвижения использования общих ресурсов. Вся территория "Большого Урала" – это рынок в себе. Наша задача, чтобы как можно больше туристов с наших регионов отдыхали в границах этой макротерритории, чтобы мы получали от этого максимальный эффект", – сказал Максим Мельников после подписания.

Дмитрий Пухов подчеркнул, что Челябинская область входит в Топ-10 регионов, откуда приезжают туристы в Тюменскую область. За счет взаимного продвижения, усиления интеграции, проведения совместных информационных туров регионы смогут усилить взаимный туристический поток.

"Каждый раз на таких крупных мероприятиях мы с кем-то из партнеров заключаем соглашения. Практика показывает, что они очень хорошо работают. Наши туроператоры впоследствии выстраивают плотные договорные отношения с операторами других регионов. У них возникают слаженные процессы, единая логистика. Это хорошо работает на привлечении туристов", – сказал он.

Напомним, делегация Тюменской области привезла на форум "Путешествуй!" стильное инфокафе и вэлком-зону в урбанистическом стиле. Проходят масштабная развлекательная программа, розыгрыши. На стенде региона присутствует продукция тюменских товаропроизводителей. Огромной популярностью пользуется мороженое с логотипом бренда Visit Tyumen. Все желающие могут попробовать "кофе с нефтью", покататься на брендированных гольф-карах, поучаствовать в викторине и выиграть путевку в регион.

Инна Пахомова