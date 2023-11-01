Тобольские депутаты утвердили бюджет города на 2024 год

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Бюджет Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утвердили депутаты на заседании городской думы. Как и в предыдущие годы, он ориентирован на социальную сферу и на сохранение всех социальных гарантий тоболякам.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

"Это направление всегда было под особым вниманием, а сейчас - во время специальной военной операции - особенно. Мы должны не показывать сплоченность и единство. А быть едиными и сплоченными. Большое внимание уделяем сфере ЖКХ и безопасности. Это наш фундамент развития, основа благополучия и граждан, и бизнеса. В группе администрации будем подробно писать, каких сфер, направлений коснутся изменения с конкретными адресами", - добавил он.

Также глава Тобольска отметил, что учтены самые острые вопросы, все обращения услышаны. Будет продолжена и работа по привлечению внебюджетных средств для развития и процветания города.