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Новую двухъярусную карусель устанавливают на Цветном бульваре в Тюмени

Общество, 18:27 30 ноября 2023

группа "Городской парк культуры и отдыха" во ВКонтакте | Фото: группа "Городской парк культуры и отдыха" во ВКонтакте

Новую двухъярусную карусель итальянского производства устанавливают на Цветном бульваре в Тюмени. Ее высота составляет 11 метров, диаметр - 10 метров, сообщает городской парк культуры и отдыха.

На первом и на втором ярусе расположены фигурки лошадок, животных и карет для комфортного размещения желающих прокатиться. Для большей красочности был приобретен дополнительный комплект иллюминации. На карусели сверкают более 1 тыс. 600 лампочек. Всего аттракцион способен вместить до 55 человек одновременно.

Вся конструкция была приобретена при поддержке компании ООО "Специализированный лизинговый центр". Общая стоимость вложенных инвестиций составила около 100 млн. рублей.

Работы еще в самом разгаре. Впереди проведение испытаний, проверка комиссией по безопасности, техническое освидетельствование и регистрация в Гостехнадзоре. Запустить аттракцион планируется к новогодним каникулам.

"На Цветном бульваре огорожена еще одна площадка, где ведутся подготовительные работы. Это значит, что скоро тоже начнет подниматься аттракцион. Но вот какой, пусть это будет для вас загадкой", - написал в группе во ВКонтакте городской парк культуры и отдыха.

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# аттракционы , Цветной бульвар

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